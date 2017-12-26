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Кис встречается с Фрэтэнджело

Теннис

19-я ракетка мира, финалистка Открытого чемпионата США 2017 года американка Мэдисон Кис встречается со своим соотечественником Бьорном Фрэтэнджело, сообщает Tennis World USA. В этом году они вместе праздновали Рождество. Мэдисон с октября испытывает проблемы с запястьем и в связи с этим не смогла помочь сборной США в финале Кубка Федерации с командой Беларуси.

Совместное фото пары доступно в «инстаграме» Мэдисон Кис.

Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции 2011 года Фрэтэнджело в рейтинге ATP располагается на 110-й позиции.

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