Макинрой: пойму, насколько сильно люблю теннис, лишь когда мне не будут платить

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой описал стиль своей игры и признался, что сможет оценить силу своей любви к игре, лишь когда ему перестанут платить за выход на корт.

«Когда я выходил на корт, никто не говорил: «Боже, взгляните на этого парня и его мышцы». Я рассматривал теннисный корт как уравнение по геометрии, и мне нужно было его решить.

Я до сих пор наслаждаюсь теннисом. Однако мы узнаем, насколько сильно я люблю теннис, лишь когда мне перестанут платить за игру», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.