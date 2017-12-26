Правительство ХМАО подписало соглашение о сотрудничестве с ФТР

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и Федерация тенниса России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает «ЮграPro». Согласно документу, с 2018 по 2023 год в ХМАО планируется провести международные и всероссийские соревнования по теннису. Также планируется создание новых спортивных сооружений, организация тренировочных мероприятий представителей сборных России.

«Теннис не делается за два дня. Мастером спорта в теннисе нельзя стать меньше чем за восемь лет. Очень сложная игра. Плацдарм для новых свершений в округе создан. Для качественного роста в этом виде спорта в Югре необходимо создать кафедру тенниса в одном из югорских вузов для подготовки кадров. При той большой конкуренции, которая есть в мире, чем больше мы будем иметь опорных центров, возможностей в тренерско-преподавательском составе, тем быстрее пойдут результаты. И не только здесь, но и в других городах России», — сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.