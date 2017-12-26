Браччиали, отстранённый за договорные матчи, надеется сыграть в 2018 году

Итальянский теннисист Даниэле Браччиали, в 2015 году получивший пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщил, что может принять участие в турнирах ITF благодаря защищённому рейтингу. 39-летний спортсмен не может выступать на соревнованиях ATP, так как расследование по его делу всё ещё продолжается.

«Надеюсь, процесс завершится к концу года, и я смогу вернуться на корт в 2018 году. У меня всё ещё есть защищённый рейтинг — 86-я позиция. Я бы хотел отправиться в Австралию, если найду кого-то, с кем можно будет сыграть в паре.

В конце следующего года я подведу итоги. Если рейтинга у меня не будет, то займусь обучением», — цитирует Браччиали Tennis World USA.