Хенман: не удивлюсь, если Надаль обойдёт Федерера по трофеям на ТБШ

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенман поделился ожиданиями от противостояния 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера с 16-кратным чемпионом соревнований Grand Slam испанцем Рафаэлем Надалем.

«Думаю, Роджер ещё пару лет будет выступать на высоком уровне. Он действующий победитель Уимблдона, это самое главное для него. Он точно сыграет на этом турнире.

Надаль явный фаворит «Ролан Гаррос» 2018 года. Я не удивлюсь, если он обойдёт Федерера по трофеям на Grand Slam. Но мы всё узнаем со временем», — цитирует Хенмана Tennis World USA.