Феррер: я всё ещё не думаю о завершении карьеры

35-летний испанский теннисист Давид Феррер признался, что пока не думает о завершении карьеры. В 2017 году уроженец Хавеи стал победителем турнира в Бостаде. Всего на его счету 27 титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде.

«Я всё ещё не думаю о завершении карьеры. Я иду вперёд день за днём, учусь и буду продолжать играть, так как хочу этого. Я мотивирован. Я закончу карьеру, только когда перестану наслаждаться игрой», — приводит слова Феррера AS.

В рейтинге ATP Феррер занимает 37-ю строчку.