Муратоглу: Федерер и Надаль в прошедшем сезоне сделали что-то невообразимое

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу выразил своё восхищение результатами швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля в прошедшем сезоне.
«Я уже привык к невероятным достижениям Серены, но эти парни по-настоящему сделали что-то невообразимое. Никто этого не ожидал. Особенно это касается Роджера. Он так долго старался выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Все думали, что он уже слишком старый и этому не бывать. Его успехи в 2017 году — это одна из самых невероятных вещей, которые я когда-либо видел», — цитирует Муратоглу Sky Sport Italia.
Под знаком Федаля. Рафаэль и Роджер ушли в отрыв в сезоне-2017
У женщин главными событиями года стали декрет Серены Уильямс и возвращение после дисквалификации Марии Шараповой.