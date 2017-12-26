Муратоглу: Федерер и Надаль в прошедшем сезоне сделали что-то невообразимое

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу выразил своё восхищение результатами швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля в прошедшем сезоне.

«Я уже привык к невероятным достижениям Серены, но эти парни по-настоящему сделали что-то невообразимое. Никто этого не ожидал. Особенно это касается Роджера. Он так долго старался выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Все думали, что он уже слишком старый и этому не бывать. Его успехи в 2017 году — это одна из самых невероятных вещей, которые я когда-либо видел», — цитирует Муратоглу Sky Sport Italia.