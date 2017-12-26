Федерер: Нисикори внёс большой вклад в развитие тенниса, мне его не хватает

Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер выразил сожаление в связи с травмой японца Кея Нисикори, из-за которой он пропустит начало сезона.

«Теннис должен быть благодарен Нисикори за большой вклад в развитие нашего вида спорта. Он демонстрирует прекрасный пример уважения ко всем игрокам.

Кей обладает одним из лучших, если не лучшим ударом слева. Уверен, что все теннисисты желают ему скорейшего восстановления и с нетерпением ждут его возвращения. Лично мне его очень не хватает. Без него теннис не будет таким же, поэтому надеюсь, что он вернётся ещё более сильным", — приводит слова Федерера Tennis World.