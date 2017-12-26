Надаль: я уважаю свои обязательства, но порой восстановление идёт медленнее

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал отказ от участия в турнире в Абу-Даби.

«В конце сезона я вновь испытал проблемы с коленом. Мы работаем, чтобы боль стала меньше. Надо смотреть за развитием ситуации каждый день, только тогда мы сможем сказать, когда состоится мой первый матч в следующем сезоне. Я уважаю свои обязательства перед организаторами турниров и стараюсь их соблюдать, но не всегда всё зависит от нас, и восстановление проходит медленнее», — приводит слова Надаля IB3.