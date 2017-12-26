А. Зверев: надеюсь, следующий сезон станет для меня успешнее, чем прошлый

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев поделился ожиданиями от участия в Кубке Хопмана, который пройдёт в Перте с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го.

«Кубок Хопмана — отличная возможность подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Я помню матч с Роджером, это был невероятный и незабываемый опыт. К нашему матчу был прикован огромный интерес СМИ.

Мне нравится выступать здесь, поэтому я с радостью приезжаю сюда каждый год. Надеюсь, следующий сезон станет для меня даже более успешным, чем минувший", — приводит слова Зверева Tennis World.

Партнёршей Александра будет Анжелика Кербер.