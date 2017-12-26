Федерер — 3-й в списке лучших спортсменов года по версии европейских СМИ

19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер занял третье место в традиционном опросе Польского агентства печати по выбору лучших спортсменов 2017 года, в котором приняли участие журналисты новостных агентств из 26 стран Европы, сообщает OA Sport.



Федерер уступил только победившему в голосовании португальскому футболисту Криштиану Роналду и британскому автогонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону. Четвёртым стал лидер рейтинга АТР испанец Рафаэль Надаль.

В топ-30 оказались также румынка Симона Халеп, занявшая 13-е место, и болгарин Григор Димитров, ставший 23-м.