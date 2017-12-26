Соболенко: в Индии люди живут плачевно, а в Беларуси всё тихо, спокойно, чисто

73-я ракетка мира белоруска Арина Соболенко призналась, что у неё нет молодого человека, и оценила ритм жизни в своей родной стране.

«Иногда общаюсь с друзьями, куда-то хожу. Но так, чтобы любовь, какие-то отношения… Думаю, всё это мне сейчас помешает.



На самом деле наши люди зачастую зря жалуются. Есть страны, где то, как живут люди, являет совсем плачевное зрелище. Например, та же Индия. А у нас всё тихо, спокойно и чисто. Поэтому ответить на вопрос, где бы я хотела жить, тяжело. Европа? Там скучно. США? Там бешеный ритм жизни. А в Беларуси свой особый менталитет, свои люди», — сказала Соболенко в эфире телеканала «Беларусь 5».