Веснина: мне очень нравится работать с Турсуновым, мы понимаем друг друга

18-я ракетка мира россиянка Елена Веснина рассказала о сотрудничестве с бывшим 20-м номером рейтинга АТР Дмитрием Турсуновым.

«Дмитрий помогает мне в предсезонной подготовке и будет со мной на турнирах в Брисбене и Сиднее, а также на Открытом чемпионате Австралии. Пока мне очень нравится наша совместная работа. Он знает много всего о теннисе: чувство мяча, перемещение по корту, вращение. Это простые вещи, которыми меня трудно удивить, но даже в эти аспекты он привнёс кое-что новое.

Ему нравится говорить о теннисе. Его философия заключается в том, чтобы придумать, как быть лучше, сильнее, быстрее. Мне нравится, что он всё время ищет что-то новое. Мы хорошо понимаем друг друга. Мы обнаружили, что у нас много общего в понимании тренировочного процесса и тенниса в целом. Это новый и интересный опыт для меня, ведь я никогда не работала с тренером, который совсем недавно прекратил выступления», — приводит слова Весниной официальный сайт WТА.