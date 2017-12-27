Надаль: у Федерера на три титула ТБШ больше, а это серьёзная разница

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к сравнениям со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я считаю, что нас нельзя поставить на одну ступень, если брать в расчёт количество побед на турнирах „Большого шлема“. У Роджера на три титула больше, а это серьёзная разница. Но, честно говоря, я не особо задумываюсь об этом. Главное, что мне нравится играть в теннис и делать то, что я делаю. Если получится догнать Роджера, то, конечно, это будет здорово. Другое дело, что я понимаю, что если обойду Федерера по количеству титулов ТБШ, то не стану от этого более счастливым», — приводит слова Надаля Ubi Tennis.