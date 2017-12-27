Хасе: может быть, я стану комментатором или директором турнира

Голландский теннисист Робин Хасе рассказал, чем хотел бы заняться по окончании карьеры. На счету 30-летнего уроженца Гааги два титула на турнирах ATP в одиночном разряде.

«Я уже говорил, что хочу пройти тренерские курсы, но пока не могу это сделать, так как всё ещё выступаю. Но есть вещи, которые мне интересны. Может быть, я стану комментатором. Не знаю, как долго Рихард Крайчек ещё будет директором турнира в Роттердаме, но такая работа пришлась бы мне по душе. Однако для этого придётся завершить карьеру в ближайшие два года. Тогда всё будет выглядеть иначе. Сейчас же я просто хочу продолжать играть», — цитирует Хасе NOS.