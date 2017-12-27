Тренер Барти: думаю, Эшли справится с давлением в Австралии

Тренер австралийской теннисистки Эшли Барти Крэйг Тиззер сообщил, что его подопечная стала лучше справляться с давлением со стороны СМИ, увидев, как это делает испанец Рафаэль Надаль.

«По ходу сезона Эшли стала лучше справляться с трудностями. Она стала старше и понимает весь этот процесс. На «Ролан Гаррос» мы увидели, как много приходится делать Рафе Надалю. К нему все обращаются и хотят немного его времени — пресса, организаторы турнира. Однако мы отметили для себя, что это не сказывалось на его тренировках и подготовке к матчам. Это был отличный опыт для нас. Эшли увидела, как Рафа делает те же вещи, что и 10-12 лет назад. Во второй части сезона Барти прибавила. Думаю, она справится с давлением в Австралии», — цитирует Тиззера Herald Sun.