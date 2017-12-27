Муратоглу: Бартоли может добиться многого. Её карьера это подтверждает

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал решение чемпионки Уимблдона-2013 француженки Марион Бартоли возобновить карьеру.

«Всё зависит от её намерений. Если она хочет вернуться в топ-100, то, думаю, это возможно. Но выиграть турнир «Большого шлема» — это не то же самое. В любом случае ей нужно будет двигаться вперёд шаг за шагом, чтобы понять, чего ей не хватает для достижения цели. Тогда она осознаёт, чего реально может добиться.

Все знают, что она очень мужественная теннисистка. Я всегда поддерживаю тех, кто ставит перед собой цели и работает. Она может добиться многого. Её карьера это подтверждает», — цитирует Муратоглу Le 10 Sport.