Кис: в прошлом сезоне я наслаждалась игрой и перестала думать о результатах

Финалистка US Open 2017 года американка Мэдисон Кис призналась, что прогресс в её игре наступил, когда она перестала думать о своих результатах.

«Думаю, в минувшем сезоне у меня всё сложилось воедино. Я просто получала удовольствие от игры и перестала думать о победах и поражениях. Это помогло мне прибавить. Я хотела наслаждаться теннисом и быть на корте.

Раньше, когда я ощущала боль во время игры, я не могла получать удовольствие от игры. Но я просто напомнила себе, почему люблю этот вид спорта даже после обидных поражений, когда я хочу сломать свои ракетки. Я просто люблю теннис», — цитирует Кис Quad City Times.