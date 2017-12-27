Кэхилл: я уверен, что Халеп способна выиграть ТБШ в 2018 году

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, выразил уверенность, что в 2018 году его подопечной по силам выиграть свой первый титул на турнирах «Большого шлема».

«Ты не можешь быть первой ракеткой мира и доходить до финалов турниров «Большого шлема», не будучи способной взять титул. Важно лишь продолжать упорно работать и каждый день делать правильные вещи.

Ранее у Симоны были проблемы со здоровьем, травмы, но сейчас она здорова и готова на 100%. Надеемся, так будет и дальше. Ей нужно быть смелой в решающие моменты и играть без сожалений, на своих условиях. Я уверен, что она способна выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. Важно, чтобы она думала так же», — цитирует Кэхилла The Nation.