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Карреньо-Буста, Долгополов, Монфис выступят на турнире в Кито в феврале

Теннис

Стал известен состав участников мужского турнира в Кито, который пройдёт в феврале 2018 года. Заявки, в частности, подтвердили испанцы Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, украинец Александр Долгополов, француз Гаэль Монфис, бразилец Томас Беллуччи.

Действующим победителем соревнований в Кито является представитель Доминиканской Республики Виктор Эстрелья-Бургос, обыгравший в финале итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (8:6). Виктор и Паоло также подтвердили своё участие в февральском турнире.

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