Жеребьёвка турнира в Брисбене начнётся 30 декабря в 2:30 по московскому времени

Жеребьёвка мужского и женского турниров в Брисбене пройдёт в субботу, 30 декабря, и начнётся в 9:30 утра по местному времени (2:30 по московскому времени). Соревнования пройдут с 31 декабря по 7 января 2018 года.

Список участников мужского и женского турниров доступен на «Чемпионате».

Действующим победителем мужских соревнований является болгарин Григор Димитров, обыгравший в финале японца Кея Нисикори со счётом 6:2, 2:6, 6:3. В женском финале чешка Каролина Плишкова победила француженку Ализе Корне со счётом 6:0, 6:3.