Джокович: цели — 1-я строчка рейтинга и титулы на ТБШ. На меньшее не соглашусь

Серб Новак Джокович рассказал о целях, которые будет ставить перед собой в предстоящем сезоне, и поделился ближайшими планами.

«Я бы соврал, в том числе и самому себе, если бы сказал, что мои цели меньше, чем звание первой ракетки мира и титулы на турнирах «Большого шлема». Я знаю, что добивался этого раньше, доказал, что могу сделать это, так почему бы не стремиться к этому вновь? В первую очередь у меня есть сила воли. Это самое важное. Нужно по-настоящему чего-то хотеть, жаждать этого и быть преданным делу. Я таков и есть.

Верю не только я. Моя семья, жена, дети, родители, братья, моя команда поддерживают меня. Они дают мне энергию, которая так нужна. В данной ситуации я стараюсь сбалансировать свои цели и понять, каково состояние локтя. Торопиться не стоит, даже если из-за этого я не смогу достичь целей в этом сезоне. Но как только я буду полностью готов, на меньшее я не соглашусь.

Мои общие цели в теннисе и жизни — наслаждаться тем, что я делаю. Посмотрите на Роджера. Мы видели, чего он достиг, вернувшись после шести месяцев отсутствия. Это похожая ситуация. Он почти стал первой ракеткой мира по итогам года, его обошёл Рафа. Но Роджер доказал, что это ему по силам.

Возраст не так важен, если ты следишь за своим телом и наслаждаешься игрой, как ребёнок. Ты получаешь энергию свыше, я верю в это.

Сейчас я планирую сыграть в Абу-Даби, Дохе, на Australian Open и на других крупных турнирах. Под вопросом лишь неделя, на которой пройдут турниры в Дубае и Акапулько. Я до сих пор не решил, где буду выступать. Также не знаю, сыграю ли в Кубке Дэвиса. Всё будет зависеть от состояния локтя», — цитирует Джоковича Sport360.