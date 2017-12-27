Мюллер: я хочу провести в туре ещё несколько лет

34-летний представитель Люксембурга Жиль Мюллер признался, что пока не думает о завершении карьеры. В 2017-м он выиграл свой первый титул на соревнованиях ATP, победив в Сиднее. Позднее он также первенствовал на турнире в Хертогенбосхе.

«Я очень внимательно готовился к сезону, ведь на данном этапе карьеры травма может надолго вывести меня из игры. А я хочу провести в туре ещё несколько лет.

Я так долго работал для завоевания своего первого титула. Мне потребовались 16 лет ожидания. Можете представить, насколько тяжело мне было», — приводит слова Мюллера Tennis World USA.