Мыскина: положительно отношусь к вхождению в тренерский штаб Андреева и Зайцева

Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина позитивно восприняла новость о кадровых переменах в тренерском штабе, который усилили не так давно завершившие карьеру Игорь Андреев и Антон Зайцев. При этом и Евгения Манюкова, и Елена Макарова продолжат работу с теннисистками.

«Андреев и Зайцев — большие профессионалы. Безусловно, я положительно отношусь к их вхождению в тренерский штаб сборной. Детали сотрудничества мы обсудим чуть позже», — приводят слова Мыскиной «Известия».

Свой первый матч под руководством обновлённого тренерского штаба женская сборная проведёт на выезде с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Игры пройдут 11-12 февраля.