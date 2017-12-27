Тим: Джокович может вернуться, как Роджер и Рафа, они в одной лиге

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим в преддверии выставочного турнира в Абу-Даби заявил, что серб Новак Джокович может вернуться в АТР-тур так же успешно, как год назад швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«Думаю, от Новака Джоковича можно ожидать того же, потому что они с Роджером и Рафой в одной лиге. Он тоже один из величайших игроков в истории.

Мне кажется, что он даже более опасен, если травма его больше не беспокоит, так как у него было время перезарядиться. Мне кажется, все хотят знать, как он сейчас играет. Мы увидим это в первых матчах в Абу-Даби.

Конечно, удержаться в топ-10 или попасть туда будет трудно, ведь вернутся многие травмированные игроки. А у нас, по-моему, был хороший сезон, так что им будет очень непросто.

Некоторые из них очень долго не играли. Может быть, у Новака получится, но думаю, что остальные не смогут вернуться так, как Роджер и Рафа, это слишком сложно. Я думаю, что можно ожидать прекрасного, напряжённого старта сезона», — приводит слова Тима Sport360.