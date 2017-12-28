Мугуруса и Возняцки могут возглавить рейтинг WTA по итогам первой недели сезона

По итогам первой недели стартующего сезона лидерство в рейтинге WTA могут захватить испанка Гарбинье Мугуруса и датчанка Каролина Возняцки, сообщает официальный сайт тура. На данный момент первой ракеткой мира является румынка Симона Халеп.

Возможные варианты:

— Халеп останется первой ракеткой мира, если выиграет титул в Шэньчжэне;

— Мугурусе нужно дойти до финала турнире в Брисбене, чтобы сохранить шансы на первую строчку;

— если Мугуруса выиграет титул в Брисбене, то Халеп нужно брать трофей в Шэньчжэне, чтобы остаться на вершине;

— если Мугуруса проиграет в финале турнира в Брисбене, то Халеп достаточно полуфинала в Шэньчжэне;

— Возняцки может вновь стать первой ракеткой мира, если выиграет титул в Окленде и при этом Мугуруса не дойдёт до финала в Брисбене, а Халеп — до четвертьфинала в Шэньчжэне.