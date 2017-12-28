Томлянович: телевидение и газеты не видят настоящего Кирьоса

Хорватка Айла Томлянович выступила в защиту своего бойфренда австралийца Ника Кирьоса, который часто подвергается критике в СМИ за своё поведение.

«Телевидение и газеты создают образ Ника по тому, как он ведёт себя на корте. У каждого из нас проявляются негативные стороны, когда дела идут не лучшим образом. Однако никто не видит настоящего Ника, когда находится в кругу друзей и семьи. В жизни много несправедливости, и с этим ничего не поделаешь.

Тренировки с Ником идут на пользу моей игре. Однако мы никогда не играем в полную силу, иначе я бы ни одного очка не выиграла. Совладать с мячом при большом вращении мне иногда нелегко», — цитирует Томлянович Ubitennis.