Федерер: ожидания перед стартом сезона стали выше, но надо сохранять спокойствие

Швейцарец Роджер Федерер оценил свою готовность к сезону и рассказал, что не собирается ставить перед собой завышенные задачи. Уроженец Базеля сыграет в Кубке Хопмана, который стартует в Перте 30 декабря.

«У меня было отличное межсезонье. Прошлое также получилось прекрасным, но тогда я не знал, чего ожидать. Теперь же мои ожидания стали выше, но в то же время я стараюсь напоминать себе о том, что не стоит считать нормой постановку цели непременно повторить успехи прошлого сезона. Мне важно сохранять спокойствие и делать всё, что в моих силах. Однако подготовка идёт отлично. Посмотрим, как всё будет на корте.

В прошлом году, выступив в Кубке Хопмана, я затем выиграл Australian Open. Всё сложилось идеально. Конечно, это хороший знак. Надеюсь, в этом году участие в Кубке Хопмана также пойдёт мне на пользу», — цитирует Федерера официальный сайт соревнований.