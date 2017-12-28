Шарапова прилетела в Шэньчжэнь

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова прибыла в Шэньчжэнь (Китай), где 1 января стартуют соревнования WTA.

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

В 2017 году уроженка Нягани, вернувшаяся в тур после дисквалификации за употребление мельдония, выиграла один турнир WTA – в Тяньцзине. В Шэньчжэне также сыграет первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Действующей победительницей турнира является чешка Катержина Синякова.