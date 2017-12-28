Конта: надеюсь провести в Брисбене как можно больше матчей

Британка Йоханна Конта поделилась ожиданиями от турнира в Брисбене, который стартует 31 декабря, а также рассказала о работе с тренером Майклом Джойсом.

«Состав участниц турнира в Брисбене очень силён, как каждый год и бывает. Здесь сыграют настоящие чемпионки, и я надеюсь провести как можно больше матчей.

Наше сотрудничество с Майклом Джойсом складывается отлично, но пока отношения только формируются. Мы работаем вместе на протяжении четырёх недель, так что в Брисбене будет наш первый турнир.

Я знаю, что на протяжении продолжительного периода могу играть через день. Брисбен — это первая остановка. Это очень сильный турнир. Здорово начать сезон именно здесь», — цитирует Конту официальный сайт турнира.