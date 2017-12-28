Стосур: если Серена приедет на AO, мы все подумаем: «Она прибыла за победой»

Австралийская теннисистка Саманта Стосур поделилась ожиданиями от возвращения на корт бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс, которая 1 сентября стала мамой.

«Серена совершенно точно не будет играть, пока полностью не готова. Если она решила сыграть в Австралии, значит готова выступить как можно лучше. Мы знаем, на что она способна. Серена — одна из величайших теннисисток всех времён. Если она приедет на Australian Open, мы все подумаем: «Она прибыла за победой».

Если ей всё удастся, это будет замечательно. Это станет одним из самых быстрых возвращений на корт», — цитирует Стосур официальный сайт турнира в Брисбене.