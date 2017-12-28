Соболенко: в WTA-туре друг к другу относятся с презрением. Это чисто женское

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала об отношениях между теннисистками в туре, а также призналась, что пересматривала проигранный россиянке Марии Шараповой финал в Тяньцзине.



«В мужском теннисе охотнее идут на контакт, парни более общительны. В женском туре друг к другу относятся с некоторым презрением, что ли. Конечно, по-разному бывает, но в основном ситуация предсказуемая. Дружбы как таковой нет, только соперничество и жёсткая конкуренция. Это чисто женское, мне кажется.



Серену Уильямс, например, за этот год я даже не видела. Маша Шарапова всегда сконцентрирована. Вся в себе. Как мне показалось, во время турнира она вообще ни с кем не общается, кроме своей команды. Но у меня по большому счёту не было времени присматриваться к другим теннисисткам.



Во время награждения в Тяньцзине возможности поговорить с Шараповой не было. Улыбнулись друг другу, сфотографировались. Потом пересеклись в коридоре. Она пожелала удачи мне, а я ей.



Тот финал я пересматривала дважды. Первый раз — делали разбор игры с тренером. Второй — совсем недавно из интереса. Кстати, во время матча казалось, что мы показывали ужасный теннис, который выглядел со стороны просто отвратительно. А сейчас поняла, что противостояние получилось действительно захватывающим и интересным», — цитирует Соболенко «Прессбол».