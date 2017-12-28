В 18:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч выставочного турнира в Абу-Даби, в котором сыграют испанец Роберто Баутиста-Агут и россиянин Андрей Рублёв. Соперники встречались в 2015 году на турнире в Валенсии. Победу в том матче одержал испанец со счётом 6:2, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Рублёв в Абу-Даби

Победитель этого матча за выход в финал поспорит с представителем Сербии Новаком Джоковичем.