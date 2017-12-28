На открытую тренировку Федерера в Перте пришли 6000 зрителей

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер провёл открытую тренировку в Перте, где с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018-го состоится выставочный командный турнир Кубок Хопмана. За занятием 19-кратного победителя соревнований серии «Большого шлема» с трибун наблюдали 6 тыс. человек.

«Мне хотелось, чтобы как можно больше жителей Перта смогли посмотреть теннис бесплатно. Надеюсь, мы ещё успеем побиться этот рекорд. В любом случае было приятно играть для такой замечательной публики», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.

Партнёршей Федерера на Кубке Хопмана станет Белинда Бенчич.