Рублёв: надеюсь, упорная работа в межсезонье поможет мне выйти на новый уровень

Россиянин Андрей Рублёв поделился воспоминаниями от четвертьфинала Открытого чемпионата США—2017, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

«Самый большой урок, который я извлёк из матча с Надалем: если у тебя есть слабая сторона, то топ-игроки обязательно будут давить на неё, чтобы выиграть матч. В той встрече я очень плохо подавал, а Рафа каждый раз играл очень мощно на приёме. Поэтому мне было тяжело.

Я должен двигаться вперёд. Предстоит пройти длинный путь, чтобы на равных играть с лучшими. Я должен быть очень сильным. Надеюсь, упорная работа в межсезонье позволит мне выйти на новый уровень", — приводит слова Рублёва The National.