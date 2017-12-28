Рублёв проиграл Баутисте-Агуту на выставочном турнире в Абу-Даби

Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби проиграл испанцу Роберту Баутисте-Агуту со счётом 5:7, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Во втором сете 20-летний москвич, занимающий 39-е место в рейтинге АТР, отыграл три матчбола, но спасти поединок на смог.

За выход в финал Баутиста-Агут поспорит с сербом Новаком Джоковичем (2). Во втором полуфинале сыграют австриец Доминик Тим (3) и южноафриканец Кевин Андерсон.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.