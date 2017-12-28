Тим: в 2018 году кто-то из молодых игроков должен выиграть ТБШ

Пятая ракетка мира, австриец Доминик Тим, оценил вероятность победы игрока своего поколения на турнире серии «Большого шлема» в предстоящем сезоне.

«Мне кажется, кто-то из молодых ребят должен выиграть турнир Grand Slam в 2018 году. В прошлом году Александр Зверев выиграл два „Мастерса“, были и другие заметные успехи. Но на соревнованиях „Большого шлема“ Федерер и Надаль были слишком сильны. Нужно принять это как данность и стараться совершить прорыв в 2018 году. Думаю, нам это по силам», — приводит слова Тима Sport 360.