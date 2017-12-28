Дарси: мне больно даже держать бутылку с водой, но я не имею права жаловаться

Бельгиец Стив Дарси пропустит первую половину следующего сезона из-за последствий травмы локтя, полученной в июне 2017 года.

«У меня трещина в локтевом сухожилии. Воспалении тканей мешает восстановительному процессу. Мне больно даже держать бутылку с водой. На самом деле, у меня не было выбора. Если бы я не сделал паузу сейчас, то поставил бы крест на карьере. У меня по-прежнему есть желание играть в теннис, а потому я принял решение полностью залечить травму.

Не буду жаловаться, в жизни бывает намного хуже. В принципе, у меня всё нормально. Со мной рядом — жена и любимые дочки, я не сплю под мостом. Вспоминаю Жюльена (бывший тренер Дарси Жюльен Оферлен скончался в 2016 году от рака мозга. — Прим. «Чемпионата") и говорю себе, что не имею права жаловаться», — приводит слова Дарси Le Soir.