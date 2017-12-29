Веснина побывала на новогоднем президентском приёме в Кремле

18-я ракетка мира в одиночном разряде, олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянка Елена Веснина в четверг, 27 декабря, побывала на новогоднем президентском приёме в Кремлёвском дворце.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Весниной.

Напомним, что 31-летняя уроженка Львова должна была начать сезон на турнире в Брисбене, который пройдёт на харде с 1 по 7 января 2018 года, однако отказалась от участия в соревнованиях. Теперь в планах Елены полететь в Австралию в новогоднюю ночь, чтобы акклиматизироваться и начать сезон с турнира в Сиднее (7-13 января).