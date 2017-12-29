Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в Брисбене

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (1) вышла во второй раунд квалификации турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Наталья трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

Следующей соперницей Вихлянцевой в отборочных соревнованиях станет представительница Украины Даяна Ястремская.