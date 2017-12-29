Зигемунд: я поставила перед собой цель вернуться в тур весной

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, получившая разрыв передней крестообразной связки на турнире в Нюрнберге, рассказала о ходе своего восстановления. Спортсменка получила травму по ходу матча с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой 24 мая.

«Процесс реабилитации завершён, и я наконец вернулась на корт. Я следую своему плану в ходе восстановления. Сложно просчитать дни и недели, потому что никогда не знаешь, как отреагирует колено, но я на правильном пути.

Я пропущу начало сезона в Австралии и поставила перед собой цель вернуться в тур весной. Однако я не хочу оказывать давление на себя и называть конкретный турнир. Хотелось бы получить игровую практику перед соревнованиями в Штутгарте», — цитирует Зигемунд Stuttgarter Nachrichten.