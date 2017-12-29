Бузэрнеску: раньше я думала, что в 30 лет уже пора завершать карьеру

29-летняя румынка Михаэла Бузэрнеску призналась, что с годами стала по-другому относиться к своей карьере и это сказалось на её результатах.

«Раньше я думала, что в 30 лет уже пора завершать карьеру после всех травм и неудачных результатов, завести семью, стать тренером или заняться чем-то другим. Но теперь я верю, что возраст не имеет значения, пока ты отлично чувствуешь себя на корте. Тебе может быть уже за 30, но ты всё ещё можешь играть и побеждать.

Думаю, теперь я могу стать примером для игроков, которые тоже задумывались об уходе из тенниса. Если ты по-настоящему веришь, то должна просто выходить и играть. Результаты придут вне зависимости от возраста», — цитирует Бузэрнеску официальный сайт тура.