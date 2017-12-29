Канал ATP представил ролик «Сезон 2017 года за 217 секунд»

Пресс-служба ATP-тура представила видеоролик «Сезон 2017 года за 217 секунд», в котором кратко подвёл итоги уходящего года. В прошедшем сезоне были проведены 64 турнира в 31 стране.

Видеоролик доступен в официальном аккаунте ATP-тура на Youtube.

Новый сезон был открыт накануне выставочным турниром в Абу-Даби. В частности, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту со счётом 5:7, 2:6. На первой неделе 2018 года в мужском туре пройдут соревнования в Брисбене, Дохе и Пуне.