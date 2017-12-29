Гёргес станет послом крупного автоконцерна

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес с 1 января 2018 года станет официальным послом знаменитого немецкого автоконцерна Porsche, сообщает официальный сайт тура. В 2017 году 29-летняя уроженка Бад-Ольдесло стала победительницей двух турниров WTA, а также поднялась на 14-ю строчку рейтинга.

«После моей победы в Штутгарте в 2011 году и благодаря выступлениям за сборную в Кубке Федерации у меня сложились особенные отношения с этой компанией. Для меня будет большой честью представлять данный бренд», — сказала Гёргес.