Карреньо-Буста: я стараюсь прибавить и играть агрессивнее

Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал поражение от южноафриканца Кевина Андерсона на старте выставочного турнира в Абу-Даби со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

«Думаю, это был очень важный матч для меня. Я стараюсь прибавить и играть агрессивнее. Я немного изменил свою подачу, но мне нужно больше тренироваться. В целом это была хорошая игра для меня.

Здесь быстрое покрытие, похожее на то, что будет на Australian Open. Рад, что смог сыграть здесь перед стартом турнира «Большого шлема», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.