Мугуруса с опозданием прибыла в Брисбен из-за проблем с самолётом

Вторая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прибыла в Брисбен с опозданием в связи с тем, что самолет, следовавший по маршруту Лос-Анджелес – Брисбен, вернулся в аэропорт американского города вскоре после взлёта. Такое решение было принято потому, что самолёт стал терять топливо, сообщает Courier Mail.

Гарбинье, планировавшая прилететь в Австралию утром 28 декабря, смогла добраться лишь 29-го.

«Привет, Австралия! Я вернулась», — написала Мугуруса в «Твиттере».

Турнир в Брисбене пройдёт с 31 декабря по 6 января.