Андерсон: матч с Тимом будет увлекательным

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал свою победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой на старте выставочного турнира в Абу-Даби со счётом 6:3, 7:6 (7:2) и поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом.

«Всегда очень важно выйти на корт после нескольких месяцев тренировок. Для меня это была отличная возможность. Я могу найти немало позитивных моментов по итогам этой встречи.

Я встречался с Тимом несколько раз и добивался успеха. Наши матчи проходили в упорной борьбе. Он — один из лучших теннисистов в мира, настоящий боец. Это будет увлекательный матч. С нетерпением жду его», — цитирует Андерсона официальный сайт турнира.