Джокович: ужасно расстроен в связи с тем, что вынужден сняться с турнира в ОАЭ

Бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё решение сняться с выставочного турнира в Абу-Даби. 29 декабря уроженец Белграда должен был сыграть в полуфинале с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Новака в этом матче заменит британец Энди Маррей.

«Я ужасно расстроен в связи с тем, что вынужден сняться с турнира Mubadala World Tennis Classic. Спасибо всем вам за поддержку», — написал Джокович в своём «твиттере».

Новак продолжает восстанавливаться после травмы локтя.