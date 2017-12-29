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Андерсон стал первым финалистом турнира в Абу-Даби, обыграв Тима

Теннис

14-я ракетка мира Кевин Андерсон из ЮАР одержал вторую победу на выставочном турнире в Абу-Даби. В полуфинальном матче Андерсон в двух сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Для Тима, занимающего пятую строчку в рейтинге АТР, это был первый матч в сезоне, так как он вступил в борьбу только с полуфинала. Андерсон начал соревнования с победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 6:3, 7:6.

За титул Андерсон сыграет с победителем полуфинала Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Абу-Даби 2018. 1/2 финала
29 декабря 2017 года, пятница. 16:05 МСК
Доминик
Тим
Кевин
Андерсон
6:7 4:6
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