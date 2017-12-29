Бхамбри заменил Карловича на турнире в Пуне

Хорватский теннисист Иво Карлович, который занимает 80-е место в рейтинге АТР, отказался от участия в турнире в Пуне, который стартует 1 января 2018 года. О причинах отказа не сообщается. В основной сетке его заменит Юки Бхамбри из Индии – 116-й номер мировой классификации.

Карлович стал уже пятым теннисистом, снявшимся с соревнований в Индии. Ранее в списке отказавшихся оказались бразилец Рожериу Дутра да Силва, словак Лукаш Лацко, француз Жереми Шарди и Лу Яньсюнь из Китайского Тайбэя. Если откажется кто-то ещё, то его заменит следующий запасной – португалец Педро Соуза.